ابو الجون :رئيس الوزراء الذي لا يتحرك ولو بكلمة للدفاع عن ابناء العراق وضيوفه يجب اقالته

2021/01/03 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن كتلة بدر النيابية عدي شعلان ابو الجون ، ان رئيس الوزراء الذي لا يدافع عن ابناء بلده وضيوفهم داخل العراق كيف له ان يدافع عن المواطنيين خارج البلد فلا يستحق ان يبقى رئيسا للوزراء”.

وقال ابو الجون في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان الكاظمي خالف القسم والدستور العراقي من خلال صمته ازاء الخروقات الخارجية على اراضينا وايضا عدم احترامه لمجلس النواب الذي يعتبر دستوريا وقانونيا ممثلا عن الشعب”.

واضاف ابو الجون” نحن بدورنا سنقدم طلب اخير لاستجواب الكاظمي وبخلافه على السادة النواب ان تقدم على اقالته وفي حال رفضها من قبل اعضاء المجلس فأني اقول وبكل صراحة علينا حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة دون الانتظار الى الشهر السادس لان قبة البرلمان اصبحت لا تنفع لعدم قدرتها على الدفاع عن جمهورها وشعبها ، وبقائهم من عدمه يصبح سوى”.

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