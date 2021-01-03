القبض على تاجر أسلحة ومخدرات في الانبار

2021/01/03 | 20:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الأحد، اعتقال تاجر أسلحة ومخدرات وضبط كميات منهما بحوزته في مدينة الرمادي.وقالت القيادة في بيان، إن “معلومات وردت تفيد بوجود شخص يقوم ببيع حبوب مخدرة وكذلك المتاجرة بالسلاح فتم تشكيل مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية بعد استحصال الموالفقات الرسمية من قاضي التحقيق، وتوجهت إلى المكان المقصود”.[…]

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