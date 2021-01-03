الإيجاز الأمني: عمليات استباقية وضبط ’عبوات زئبقية’ وصواريخ كاتيوشا

2021/01/03 | 20:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موجز اخبار القوات الأمنية ليوم ٣ ك٢ ٢٠٢١ الصادر عن خلية الإعلام الأمني=================تواصل قواتنا الامنية تطهير الأراضي من مخلفات داعش الإرهابية، فضلا عن قيامها بعمليات استباقية، إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث أن هذه المعلومات حققت نتائج إيجابية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وسط تعاون كبير من قبل المواطنين، حيث نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب ضمن قاطع المسؤولية وعثرت على صاروخ قاذفة وقنبرة هاون ٦٠ ملم، فيما خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار لورود معلومات أستخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة في منطقة الطرابشه ناحية الفرات وبعد البحث والتفتيش تم العثور على (١٧ ) عبوة عبارة عن جلكان سعة ٢٠ لتر من مادة C4 و (١٣) صفيحة حديد تالفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة تل اسود، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة شرعت قوة من قيادة عمليات ديالى بواجب في قرية توكل بقضاء المقدادية وبعد البحث والتفتيش تم العثور على كدس يحتوي الكدس على (٨ ) عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكان سعة ٣٠ لتر مملوء بمادة C4 واسطوانتي غاز مملوءة بمادة (TNT) و٣ عبوات اسطوانية زئبقية وعبوتين لاصقتين، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المواد، الى ذلك خرجت قوة في قرية العثمانية وخلال البحث والتفتيش تم العثور على ١١ قذيفة مدفع نمساوي تالفة، في غضون ذلك خرجت قوة من الفرقة الخامسة بواجب تفتيش في منطقة الطرفاية التابعة الى ناحية جلولاء حيث تم العثور على وكر يحتوي على أرزاق وأفرشة.اما قيـــادة عـــمليات نينــــــوى، فقد خرجت قوة منها للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعثرت على ٩ عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي في منطقة باطنايا، فيما خرجت قوة من الفرقة ١٦ للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية حيث تم العثور على عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي على جسر القيارة القديم في محافظة نينوى .فيما تمكنت قوة من سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من العثور على كدس يحتوي على ٥٧ عبوة على شكل جلكان متفجرات سعة (١٠ لتر) مملوء بمادة C4 و٤٤ مسطرة تفجير و٥ صواريخ كاتيوشا وقنبرتي مدفع 155 و٥٠ وسبحة تفجير في صحراء الشامية /منطقة الصكرة ، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.ان قواتنا الامنية البطلة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة لتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وتواصل عملياتها النوعية في مختلف قواطع المسؤولية.=================٣ ك٢ ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيجاز الأمني: عمليات استباقية وضبط ’عبوات زئبقية’ وصواريخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإيجاز الأمني: عمليات استباقية وضبط ’عبوات زئبقية’ وصواريخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).