2021/01/03 | 20:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرمت الهيأة الادارية لنادي الكرخ اليوم الاحد ، فريقها الكروي بعد الفوز على فريق الطلبة يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز.

إدارة النادي إجتمعت بالفريق اليوم الاحد في أول وحدة تدريبية للفريق بعد الفوز على الطلبة وكرمت اللاعبين مالياً، وباركت للفريق الفوز ، وأثنى رئيس النادي شرار حيدر على جهود اللاعبين والاداء المميز في اللقاء”.

من جانبه أكد رئيس النادي شرار حيدر بالقول :إن” فريقنا شاب ويحتاج الى الدعم والتحفيز وان الفوز على الطلبة جاء في وقت كان الفريق بحاجة للفوز ، وأن الادارة مستمرة في دعم الفريق من اجل الظهور بالمستويات الفنية الجيدة وهذا ماحدث أمام الطلبة”.

وكان فريق الكرخ قد حقق الفوز على الطلبة 2-1، سجل للفائز محمود خليل، ومنتظر عبد الامير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرار حيدر : فريقنا شاب بحاجة الى دعم وتحفيز 7 SKY TV.

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