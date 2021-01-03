ابو الجون: رئيس الوزراء الذي لايدافع عن ابناء العراق وضيوفه يجب “اقالته”

2021/01/03 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عن كتلة بدر النيابية عدي شعلان ابو الجون، الاحد، ان رئيس الوزراء الذي لا يدافع عن ابناء بلده وضيوفهم داخل العراق كيف له ان يدافع عن المواطنيين خارج البلد فلا يستحق ان يبقى رئيسا للوزراء.

وقال ابو الجون في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الكاظمي خالف القسم والدستور العراقي من خلال صمته ازاء الخروقات الخارجية على اراضينا وايضا عدم احترامه لمجلس النواب الذي يعتبر دستوريا وقانونيا ممثلا عن الشعب”.

واضاف: “نحن بدورنا سنقدم طلبا اخيرا لاستجواب الكاظمي وبخلافه، فأن على السادة النواب ان تقدم على اقالته وفي حال رفضها من قبل اعضاء المجلس فاني اقول وبكل صراحة علينا حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة دون الانتظار الى الشهر السادس لان قبة البرلمان اصبحت لا تنفع لعدم قدرتها على الدفاع عن جمهورها وشعبها”.



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