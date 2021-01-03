استشهاد مسؤول في الحشد الشعبي

2021/01/03 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاحد، استشهاد مدير علاقات الهيئة وزوجته بحادث سير على طريق النجف – بغداد....

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