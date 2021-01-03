شرطة أربيل تعتقل16 من المتورطين بالاعتداء على السياح

2021/01/03 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت شرطة محافظة أربيل، القبض على عدد من المتورطين بحادث الاعتداء على سياح اثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وأصدرت شرطة أربيل بيانا أرفقته بصورة لستة عشر شخصا، أكدت انها القت القبض عليهم بتهمة تنفيذ اعتداء بحق سياح من بغداد ومحافظات أخرى، إضافة الى قيامهم بتحطيم حافلات كانت تقلهم، داعية الأشخاص المعتدى عليهم خلال الواقعة الى زيارة مديرية شرطة المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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