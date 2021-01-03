مستشار بارزاني يصف مقارنة المحافظات مع اقليم كردستان في الموازنة بـ

2021/01/03 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وصف مسعود حيدر، المستشار الخاص لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مقارنة المحافظات مع الاقليم في الموازنة بـ"الجهل"، فيما اتهم اطرافاً سياسياً/لم يسمها/ بنشر ارقام غير واقعية بشأن الاموال المخصصة للاقليم بموازنة 2021.وقال حيدر في بيان" نسمع من اصحاب المزايدات السياسة الذين لا يملكون مشروعا وطنيا لخدمة محافظات الوسط والجنوب مقارنات بين حصة اقليم كردستان وبعض المحافظات، غير مستوعبين بأن كردستان اقليم فدرالي له حكومة ووزارات وبرلمان ولا يمكن مقارنته بالتكوين الاداري للمحافظات".بحسب زعمه.واضاف ان" موازنة الاقليم تخصيص استنادا الی الدستور العراقي، فالمقارنة اما جهل او أستغباء للشارع".بحسب قولهوتابع حيدر، إن" الأرقام المذكورة في موازنة 2021 هي ارقام غير حقيقية بأستثناء رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، الأنفاق الفعلي للعام سيكون بحدود 101-107 ترليون دينار، وحصة الاقليم لن تتجاوز 8 ترليونات بما فيها رواتب موظفي الاقليم".وبين" يتم في العراق استهلاك مليون برميل نفط للاستهلاك المحلي دون تخصيص اي شيء منها لأقليم كردستان وتقدر أقيام هذا النفط بـ 20 ترليون دينار سنويا ولا يتم درجه ضمن الموازنة العامة الفدرالية، بأحتساب اجمالي الانفاق الفعلي"./انتهى8

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