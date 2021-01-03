صحة كردستان تعلن عن تسجيل 97 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2021/01/03 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/علنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن تسجيل 97 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن الفرق الطبية سجلَّت 97 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية حيث توزعت الإصابات في كل من أربيل 21، السليمانية 48، دهوك 26، كرميان 2.وبحسب البيان قد اكتسب 995 من المصابين بفيروس كورونا الشفاء، توزعوا في كل من أربيل 349، السليمانية 182، دهوك 377، كرميان 36، رابرين 51.أما حالات الوفاة فتم تسجيل وفاة واحدة في أربيل.وبهذا يصل عدد المصابين بفايروس كورونا في إقليم كردستان إلى 103662، شفي منهم 73153، وتوفي 3391، ولا يزال 27118 يتلقون العلاج./إنتهى

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