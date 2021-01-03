اصابات كورونا تنخفض الى مادون الـ 10 الاف اصابة في تركيا

2021/01/03 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد سجلت 9877 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجمل الإصابات إلى مليونين و241912 منذ تفشي الفيروس.

وقالت في موجزها اليومي: “تراجعت الوفيات اليومية خلال الفترة ذاتها من 202 في اليوم السابق، ليصل إجماليها إلى 21488 حالة”.

وفرضت تركيا عزلا عاما مدته 4 أيام مع حلول العام الجديد، وحتى غد الاثنين.



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