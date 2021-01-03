2021/01/03 | 20:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأحد عن تسجيل نحو 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل أكثر من 57 ألفا في اليوم السابق.وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة والإصابات الجديدة سجلت 54990 حالة، مقابل 445 وفاة و57725 إصابة في اليوم السابق.وأصبح إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا مليونين و654779 إصابة، منها 75024 حالة وفاة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة و454 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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