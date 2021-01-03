وزير الدفاع يقيل قائدين بارزين وضباطاً في ديالى

2021/01/03 | 20:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مصدر عسكري، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع جمعة عناد، أمر بإقالة قائدين بارزين في الجيش بمحافظة ديالى، غداة استشهاد جندي وإصابة 6 آخرين بهجوم مسلح.

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