ترامب يهاجم السلطات الصحية بشأن احصائيات كورونا

2021/01/03 | 20:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرت نيوز} حمل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطات الصحية في البلاد المسؤولية عن نشر إحصاءات "مبالغ فيها" عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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