وزير العمل: فرضنا على الشركات الأجنبية تشغيل العراقيين بنسبة لا تقل عن 50 %

2021/01/03 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، فرض تشغيل العمال العراقيين بنسبة لا تقل عن 50 % على الشركات الأجنبية والمحلية المخالفة، مشيراً إلى إحالة الشركات غير المستجيبة إلى محكمة العمل.

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