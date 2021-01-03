2021/01/03 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاحد، بتعرض منزلَي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لاستهداف من قبل مخربين بكتابات على الجدران ودم مزيف ورأس خنزير.وقالت وسائل إعلام إن عبارات منها “أين أموالي” و”ميتش يقتل الفقراء” كتبت على باب منزل ماكونيل وإحدى نوافذه في لويزفيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخريب يطال منزل زعيم جمهوري أميركي بعد استهداف منزل بيلوسي! المركز الخبري الوطني.

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