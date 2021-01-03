اتحاد الكتاب الكورد يعاود نشاطاته

2021/01/03 | 20:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاود اتحاد الكتاب الكورد ـ فرع السليمانية، نشاطاته بعد انقطاع دام 5 اشهر بسبب فايروس كورونا.

واوضح هيمن برزنجي مسؤول نشاطات الاتحاد لـPUKmedia: ان الاتحاد يعود نشاطاته اعتبارا من يوم غد الاثنين 4 كانون الثاني 2021، موضحا، ان دوام الاتحاد يبدا من تمام الساعة الثانية وحتى الخامسة يوميا.

واضاف: ان الانقطاع جاء بسبب فايروس كورونا، مؤكدا ان الاتحاد يعاود نشاطاته واستقبال الكتاب والمثقفين وجميع ضيوفه.

PUKmedia خاص

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