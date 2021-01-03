العبيدي يدعو الفصائل الى الكف عن دفع العراق في الصراع الإيراني – الأميركي

2021/01/03 | 20:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الفصائل المسلحة إلى الكف عن دفع العراق في “معمعة” صراع إيراني – أميركي.وقال العبيدي في تصريح خلال برنامج “لعبة الكراسي”، إن “حادث المطار انتهاك وخرق لسيادة العراق، لكن استخدام هذه الحادثة كذريعة لإدخال العراق في معمعة أمر يضر بالعراق”.وأضاف العبيدي، أن “الصدر أوضح أن هناك نزاعاً أميركياً – إيرانياً على نفوذ أو ملفات في المنطقة وليس من الصحيح أن يتحمل الشعب العراقي تبعات هذا الصراع، ويكفي تحميل العراق دفع فاتورة النزاعات”.وتابع، أن “حادثة المطار تمت بطائرة مسيرة انطلقت من قاعدة السيلية في قطر، واستهدفت […]

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