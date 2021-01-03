2021/01/03 | 20:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راضي شنيشل مدرباً لكرة الزوراء ويساعده حيدر عبد الامير وحسام فوزي وصالح حميد مدرباً للحراس ونصير عبد الامير مدرباً للياقة وعبد الامير ناجي محللاً فنياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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