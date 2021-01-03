تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

2021/01/03 | 20:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأحد عن تسجيل نحو 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل أكثر من 57 ألفا في اليوم السابق.وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة والإصابات الجديدة سجلت 54990 حالة، مقابل 445 وفاة […]

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