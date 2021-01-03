مشروع قانون لتطوير نشاط

2021/01/03 | 20:49 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مرور الذكرى الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق، التابع لـ"الحرس الثوري"، قاسم سليماني، أطلقت إيران مشاريع عدة للاهتمام بما تصفها بـ"القيم التي سار عليها الجنرال" الذي اتسمت نشاطاته بالتدخل بشكل واسع في دول عدة في المنطقة.ومن بين هذه المشاريع، اقتراح قانون طرحه نواب البرلمان لتخصيص جزء من موارد الصادرات الإيرانية إلى العراق لتوسيع نشاط "فيلق القدس" الجناح الخارجي لـ"الحرس".

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الأحد 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن نواب مجلس الشورى قدموا مشروع قانون لتخصيص ميزانية لـ"فيلق القدس" من موارد الصادرات إلى العراق.

وأطلق النواب الإيرانيون على المشروع اسم "المواجهة بالمثل" للانتقام لمقتل سليماني، واقترحوا تخصيص واحد في المئة من موارد الصادرات إلى العراق لـ"فيلق القدس"، المتهم بالتدخل في عدد من الدول المجاورة، ومنها العراق.

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وشهدت بلاد الرافدين سلسلة احتجاجات ضد التدخل الإيراني في البلد الذي يعاني أزمة سياسية واقتصادية مستعصية.



وأظهرت صور تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يمزقون صوراً لقاسم سليماني و"أبو مهدي المهندس"، أحد قادة "الحشد الشعبي" العراقي، في أنحاء مختلفة من البلد، بينما شارك مئات من المناصرين لإيران بالعراق في تجمع لإحياء ذكرى اغتيال سليماني والمهندس في المكان الذي قتلا فيه العام الماضي قرب مطار بغداد.وذكر بعض النواب الإيرانيين أن هذه الموارد تنفق على مشروع "طرد أميركا من المنطقة أو تكريم أولئك الذين يسعون للانتقام من مقتل سليماني".

وأعلنت مصادر حكومية إيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بلغت خمسة مليارات دولار.

كما تصدر طهران الغاز إلى الجار العراقي، وذكرت مصادر شركة "بي بي" البريطانية أن العراق استورد العام الماضي نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز من إيران.وذكر مسؤولون إيرانيون خلال الأشهر الماضية أنهم يواجهون مشاكل في استيفاء أموال تصدير الغاز إلى العراق بسبب العقوبات الأميركية.



وتطالب طهران بتسلم 6 مليارات دولار من موارد تصدير الغاز إلى بغداد.

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