2021/01/03 | 20:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

( نص بيان امانة مجلس الوزراء)

الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن تعطيل #الدوام_الرسمي ليوم الأربعاء المقبل المصادف (( 1/6 )) ولجميع المحافظات بمناسبة عيد الجيش العراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المقبل 7 SKY TV.

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