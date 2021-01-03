حربية : تدمير موقع لعصابات داعش يضم حزاما ناسفا واسلحة وقنابل يدوية ووثائق جنوب كركوك

2021/01/03 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ،عن تدمير موقع لعصابات داعش جنوب كركوك بعد ضربات جوية استهدفته من قبل طيران التحالف الدولي وفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني .وقال الفريق الركن سعد حربيه ،ان معلومات من جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع اللواء 45ضمن الفرقة الحادية عشر للجيش العراقي ،حيث تم التحرك مع مفرزه مشتركة لموقع تعرض لضربات وفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني استهدفهم ليلة امس قرب قرية صخول التابعة لناحية الرشاد جنوب كركوك .وتم العثور على مضافة تابعة لتنظيم داعش الارهابي تحتوي بداخلها على حزام ناسف وبندقيتي كلاشينكوف مع مخزن كلاشينكوف عدد (٢١) وسلاح M4 المرقم A51831271ومخزن M16 عدد ( ٧ ) مع عتاد M16 عدد (١٥٠) وعتاد AK عدد (٦٩٠)ورمانة يدوية عدد ( ٩ وادويةوعلاجات مختلفة واعلام تنظيم داعش الارهابي وبطاريتي شحن وعاكسة ..مؤكدا انه تم تدمير المضافة بعد اخراج المواد منها ./انتهى

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