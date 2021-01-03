النائب ابو الجون :رئيس الوزراء خالف القسم والدستور من خلال صمته ازاء الخروقات الخارجية على اراضينا

2021/01/03 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد النائب عن كتلة بدر النيابية عدي شعلان ابو الجون ان رئيس الوزراء الذي لا يدافع عن ابناء بلده وضيوفهم داخل العراق كيف له ان يدافع عن المواطنين خارج البلد فلا يستحق ان يبقى رئيسا للوزراء .وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مصطفى الكاظمي خالف القسم والدستور العراقي من خلال صمته ازاء الخروقات الخارجية على اراضينا وايضا عدم احترامه لمجلس النواب الذي يعتبر دستوريا وقانونيا ممثلا عن الشعب .واضاف ابو الجون نحن بدورنا سنقدم طلبا اخيرا لاستجواب الكاظمي وبخلافه على النواب ان تقدم على اقالته وفي حال رفضها من قبل اعضاء المجلس فاني اقول وبكل صراحة علينا حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة دون الانتظار الى الشهر السادس لان قبة البرلمان اصبحت لا تنفع لعدم قدرتها على الدفاع عن جمهورها وشعبها ./ انتهى9

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