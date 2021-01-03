مصرع قيادي في الحشد مع زوجته خلال مراسم ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

2021/01/03 | 21:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نعت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، مدير مديرية العلاقات العامة في الهيئة، أحمد عبد الوهاب أحمد الجابري، وزوجته.

وذكرت الهيئة في بيان، 3 كانون الثاني/يناير، أنّ الجابري وزوجتي لقيا مصرعهما في حادث سير على طريق النجف - بغداد "أثناء تأديتهما الواجب المكلفين به بمناسبة الذكرى السنوية" لعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأوضح البيان، أنّ "زوجة الجابري هي شقيقة محمد رضا الجابري مدير علاقات الحشد السابق" والذي قضى إثر الضربة الأمريكية التي استهدفت المهندس وسليماني العام الماضي.

وشهدت العاصمة بغداد تظاهرة قادتها فصائل مسلحة موالية للمرشد الإيراني الأعلى في ذكرى عملية اغتيال سليماني والمهندس انتهت عصر الأحد.

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