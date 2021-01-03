لا بديل على الحوار الوطني بين التوانسة. - عزالدين بوغانمي

2021/01/03 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي ليس صحيحا القول بأنّ حركة النهضة ستستفيد من الحوار.



انتهى زمن الاستفادة بعد أن أضرمت النار في كلّ مراكبها، وغرقت في جرائمها، وما عاد يمكنها الرجوع إلى الخلف.



النهضة خذلت الشعب.



خذلت أمهات الشباب الذي دُفع به إلى المخارق.



خذلت أبناء الفقراء الذين ساروا وراءها على أمل أنها ستضمن لهم الرّزق.



خذلت الإدارة بالاعتداء عليها وتخريبها.



خذلت الدولة بالزّوائد الموازية.



خذلت أنصارها ورجالها ونساءها بت ......





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