الثورة على الله وأزلامه - سعود سالم

2021/01/03 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم الكارثة التي تمر بها اليوم العديد من المجتمعات المسماة بالإسلامية أو بالعربية الإسلامية مثل سوريا والعراق واليمن وكذلك ليبيا وتونس ومصر وبقية بلدان شمال أفريقيا ليست جديدة ولا وليدة البارحة، وإنما ترجع جذورها إلى عدة قرون مضت.



وبالتحديد يوم خرج الله من جزيزته القاحلة على ظهر جمل أجرب يقود جيشا من سلف الأمة والتابعون وتابعوا التابعين متوجها شمالا وجنوبا، شرقا وغربا لينشر نور الإسلام وضياء الحق، دين ......





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