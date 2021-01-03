المستشار المالي للكاظمي: العجز في الموازنة يمكن معالجته بأمرين

2021/01/03 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاحد، ان العجز المالي في موازنة 2021 يمكن معالجته للتعويض عن الاقتراض.

وذكر صالح في حديث لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (3 كانون الثاني 2021)، إن "العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، وبذلك ستعوض عن الاقتراض".

وأضاف، أن "تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولارا للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا، من فيروس كورونا".

وتابع، أن "الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه".

وأوضح، أن "نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان، منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هناك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".

ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، مشروع الموازنة العامة التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق، فيما يتوقع أن يفاقم العجز المالي الظروف المعيشية الصعبة ويزيد التوترات السياسية.

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