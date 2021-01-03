الإعلام الأمني تعلن نتائج العمليات الأمنية خلال الـ 24 ساعة في عدة محافظات

2021/01/03 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوجزت خلية الإعلام الامني، الاحد، أبرز نتائج العمليات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة محافظات. وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القوات الامنية تواصل تطهير الأراضي من مخلفات داعش الإرهابية، فضلا عن قيامها بعمليات استباقية، إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث أن هذه المعلومات حققت نتائج إيجابية …

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