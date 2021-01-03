مستشار الكاظمي يتوقع صعود أسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل

2021/01/03 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، تواصل صعود أسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، فيما كشف أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان.وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، …

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