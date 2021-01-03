العمليات المشتركة تعلن تدمير موقع لداعش جنوبي كركوك

2021/01/03 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الأحد، عن تدمير موقع لتظيم داعش جنوب كركوك، بضربات جوية استهدفته من قبل طيران التحالف الدولي. وقال الفريق ركن سعد حربية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه،”وفقا لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع اللواء 45 ضمن الفرقة الحادية عشر للجيش العراقي، تم …

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