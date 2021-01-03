الجابري: استقطاع الرواتب في الموازنة مخالف للقانون والكتل متوجهة لالغائه

2021/01/03 | 21:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، ستار الجابري، الاحد، وجود نص قانوني يمنع مجلس النواب من تعديل اي قانون.

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