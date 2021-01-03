سواريز يُعيد الصدارة لأتلتيكو بهدف قاتل في ألافيس

2021/01/03 | 21:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا، بفوزه القاتل والصعب على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1)، على ملعب (منديزوروزا) اليوم الأحد، بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

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