الزوراء يتعاقد مع راضي شنيشل مدرباً لفريقه الكروي

2021/01/03 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

تعاقدت إدارة نادي الزوراء الرياضي مع راضي شنيشل لتدريب الفريق الكروي.

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نادي الزوراء تعاقد مع المدرب الكروي راضي شنيشل على أن يساعده في مهمته كل من حسام فوزي وحيدر عبد الأمير".

وتابع رشيد، أن "صالح حميد سيكون مدرباً للحراس والمحلل الفني للفريق عبد الأمير ناجي".

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