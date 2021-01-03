الزوراء يعلن عن مدربه الجديد

2021/01/03 | 21:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده مع المدرب راضي شنيشل، لتدريب فريق كرة القدم.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الزوراء سمت الكابتن راضي شنيشل مدرباً لفريقها الكروي”.

واضاف ان “شنيشل يساعده حيدر عبد الامير وحسام فوزي وصالح حميد مدرباً للحراس ونصير عبد الامير مدرباً للياقة وعبد الامير ناجي محللاً فنياً”.



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