راضي شنيشل مدرباً لكرة الزوراء خلفاً لباسم قاسم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- امير الداغستاني اعلنت ادارة نادي الزوراء عن تسمية راضي شنيشل مدربا لفريقها الكروي .وقال كريم رزاق عضو الادارة ومدير الفريق انه تم الاتفاق رسميا مع شنيشل لقيادة الفريق خلفا للمدرب المستقيل باسم قاسم، مبينا انه سيقود الفريق يوم غد باول وحدة تدريبية كما سيقود الفريق في اللقاء المقبل امام الديوانية في الجولة المقبلة

