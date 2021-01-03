مستشار الكاظمي: يمكن معالجة العجز في الموازنة

2021/01/03 | 21:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية يوم الاحد، زيادة اسعار النفط خلال الصيف المقبل، الى 65 دولارا للبرميل الواحد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية " واع" عن صالح قوله: ان "العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، وبذلك ستعوض عن الاقتراض"، متوقعا ان " تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا، من فيروس كورونا".

وأضاف، أن "الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه".

وأشار إلى أن "نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 % من مجموع السكان، منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".

PUKmedia عن واع

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