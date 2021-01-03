سواريز يقود أتلتيكو مدريد لاستعادة الصدارة بهدف في الوقت القاتل

2021/01/03 | 21:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وافتتح أتلتيكو باب التسجيل عند الدقيقة الـ41 عن طريق نجمه ماركوس لورينتي.

وعادل لأصحاب الأرض البرازيلي فيليبي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ84، قبل أن ينقذ الأوروغوياني لويس سواريز أتلتيكو من فقدان نقطتين ثمينتين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

ولعب ألافيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ63 عقب تعرض مدافعه فيكتور لاكوارديا للطرد.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 38 نقطة واستعاد الصدارة من جاره الريال صاحب الـ36 نقطة والذي اعتلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت بعد فوزه أمس السبت على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.



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