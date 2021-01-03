بسلاح ميليشيا كتائب حزب الله.. الحميداوي

2021/01/03 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول بيان له، اختار أمين عام ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، أن يؤكد على مسألة خلافية تثير القلق بشكل كبير في البلاد، وهي سلاح الفصائل التابعة لإيران، قائلا إنه "سيبقى بأيديهم".

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