إدارة الطلبة تنفي تسمية المدرب الأول لفريقها الكروي

2021/01/03 | 21:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، اليوم الأحد، تسمية أي مدرب لقيادة فريقها الأول بكرة القدم .وقالت الهيئة في بيان، إنه “لا صحة لتسمية أي مدرب لقيادة الفريق الأول وما زالت في طور مناقشة الأسماء لاختيار الأنسب في الوقت الحالي”.ودعت الهيأة وسائل الإعلام إلى أن تعتمد بأخبارها على المكتب الإعلامي باعتباره المصدر […]

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