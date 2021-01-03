وزارة العمل تفرض تشغيل العراقيين في الشركات بنسبة لا تقل عن 50%

2021/01/03 | 21:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن عادل الركابي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فرض تشغيل العمال العراقيين بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة على الشركات الأجنبية والمحلية المخالفة، مشيراً إلى إحالة الشركات غير المستجيبة إلى محكمة العمل.وقال الركابي في تصريح لوكالة الأنباء …

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