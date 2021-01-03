2021/01/03 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي ان الشهيد قاسم سليماني كان قد سخر السلاح الإيراني للمجاهدين في الحشد الشعبي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: الشهيد سليماني أحب العراق ودافع عنه وواجه الخطر من أجله) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: الشهيد سليماني أحب العراق ودافع عنه وواجه الخطر من أجله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).