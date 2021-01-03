مستشار الكاظمي يؤكد إمكانية معالجة العجز المالي في موازنة 2021

2021/01/03 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، معالجة العجز المالي بكثير من الفقرات في موازنة العام المقبل، متوقعاً زيادة أسعار النفط...

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