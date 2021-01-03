ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/03 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة إحياء آلاف العراقيين للذكرى السنوية الأولى، لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني، والحاج أبي مهدي المهندس ورفاق...

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