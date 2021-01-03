العراق موعود بـ “زخات امطار” متفرقة الليلة و “ثلوج” قادمة خلال ايام

2021/01/03 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قال المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، ان هناك زخات مطرية سيشهدها العراق في مناطق بادية الجنوب الليلة.

واضاف عطية في منشور له على فيسبوك: السحب المرصودة مساء اليوم الاحد في اجواء غرب وجنوب غرب البلاد وتتقدم نحو اجواء باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط ومناطق،من الوسط تدريجيا هذه الليلة ونهار الاثنين.

واوضح: توقعات بهطول زخات امطار متفرقة خفيفة في مجملها في بادية الجنوب الليلة تمتد يوم غد نحو ذي قار والسماوة وفرص ايضا لبعض مناطق متفرقة من مدينة البصرة .

وتابع: طقس مستقر في باقي المدن، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليومين ثم عودتها على ماهي عليه الان.

ودرجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة.

وخلص عطية الى انه لاتوجد موجة باردة خلال هذا الاسبوع ، وربما هنالك موجه باردة قطبيه متأخرة بعد 10 ايام.

من جهته قال المتنبئ الجوي واثق السلامي، ان هناك ثلوج قادمة نحو العراق.

وبين السلامي، ان الـ GFS الامريكي + الـ ECMWF الاوروبي، مؤكدا ان نزول قطبي عميق بعد منتصف الشهر مصحوب بكتلة قطبية شديدة البرودة (ثلجية واسعة) وانخفاض حاد في درجات الحرارة .وخط الثلوج يطال مناطق وسط البلاد وصولا للعاصمة بغداد، والتوقعات بعيدة والتغيير وارد .

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