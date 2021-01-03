2021/01/03 | 21:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول:

الموازنة قليلة باتجاه استكمال بناء القوات المسلحة ولكن لدينا حلول

وهناك عقود تسليح في 2021 وسنعلن عنها للرأي العام ولا يوجد خفاء فيها

لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي

ونحتاج الى بناء منظومة جوية

قدرات الجيش العراقي جيدة جداً

الجيش العراقي بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي

نتواصل مع سوريا لتأمين الحدود

لا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار

العراق فوق كل شي والحفاظ على الشعب هو الهدف الأسمى

العراق وسيادته خط أحمر للقوات المسلحة ولدينا قراءة لكل ما يحدث على الأرض

أي ضربة بين ايران وامريكا ستكون نتائجها كارثية

وما يهمنا مصلحة العراق والشعب العراقي

على جميع الدول احترام سيادة العراق ومستمرون بتطوير وبناء القوات المسلحة

القصف التركي لشمال العراق فيه جنبة سياسية بسبب النظام السابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: الموازنة قليلة في إستكمال قدرات القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: الموازنة قليلة في إستكمال قدرات القوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).