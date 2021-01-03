الناطق باسم القائد العام: الموازنة قليلة في إستكمال قدرات القوات المسلحة

الموازنة قليلة باتجاه استكمال بناء القوات المسلحة ولكن لدينا حلول
وهناك عقود تسليح في 2021 وسنعلن عنها للرأي العام ولا يوجد خفاء فيها
لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي
ونحتاج الى بناء منظومة جوية
قدرات الجيش العراقي جيدة جداً
الجيش العراقي بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي
نتواصل مع سوريا لتأمين الحدود
لا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار
العراق فوق كل شي والحفاظ على الشعب هو الهدف الأسمى
العراق وسيادته خط أحمر للقوات المسلحة ولدينا قراءة لكل ما يحدث على الأرض
أي ضربة بين ايران وامريكا ستكون نتائجها كارثية
وما يهمنا مصلحة العراق والشعب العراقي
على جميع الدول احترام سيادة العراق ومستمرون بتطوير وبناء القوات المسلحة
القصف التركي لشمال العراق فيه جنبة سياسية بسبب النظام السابق
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