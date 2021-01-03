2021/01/03 | 21:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت خلية الاعلام الامني، مساء الاحد، بيانا جديدا عن ضربة طيران التحالف الدولي في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد للإعلام الأمني عن ضربة طيران التحالف في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد للإعلام الأمني عن ضربة طيران التحالف في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).