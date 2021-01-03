كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: جاءت كورونا ( بغتة )، وستقوم الساعة ( بغتة ) - أحمد صبحى منصور

2021/01/03 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ قبل ظهور كورونا فجأة أو بغتة لم يتوقع أحد هذا العذاب .



وبعد نزول عذاب كورونا ظل بعض الحكام مستهينين بها مثل البريطاني جونسون والأمريكى ترامب ، حتى أُصيبوا بها .



مثلما جاء عذاب كورونا فجأة بغتة فستقوم الساعة بغتة فجأة ، وفى الحالتين فالناس مشغولون لاهون .



2 ـ المؤمن في هذا الزمان يجب عليه أن يتوقع قيام الساعة ووقوع العذاب ، حتى لا يؤخذ فجأة بغتة ، وأن يتأهب لهذا بالتقوى ومناصرة ......





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