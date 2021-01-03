5 أطعمة قد تساعد في الوقاية من كورونا

2021/01/03 | 21:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ منذ ظهور فيروس كورونا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فوضى كبيرة فيما يتعلق بعرض الأطعمة التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة.لكن خبراء يؤكدون ضرورة تلقي النصائح فقط من المختصين، وعدم الإنجرار وراء كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل.وفي هذا الصدد تقول الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، “إن هناك […]

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