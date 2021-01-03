مرشح بارزاني لمنصب وزير الثروات الطبيعية

2021/01/03 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان، د.كمال اتروشي لمنصب وزير الثروات الطبيعية.

وقال جوتيار عادل المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه اليوم الاحد: ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني رشح د.



كمال اتروشي لمنصب وزير الثروات الطبيعية، لافتا الى ان سيرته الذاتية ارسلت الى برلمان كوردستان.

واضاف: انه " نتمنى ان يدرج برلمان كوردستان هذا الموضوع في جدول اعمال جلسته المقبلة ومنحه الثقة".

PUKmedia ترجمة

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