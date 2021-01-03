بالصور:مبلغات العتبة الحسينية شاركن في دفن وتغسيل المتوفيات بفايروس كورونا

2021/01/03 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شعبة التبليغ الديني النسوي

بالعتبة الحسينية المقدسة عن مشاركة

منتسباتها بعمليات دفن ضحايا كورونا من

النساء وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية

وقالت مسؤولة وحدة المبلغات اشواق هادي

لوكالة نون الخبرية

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